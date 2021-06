Quelques heures avant la WWDC pour démarrer, le leaker L0vetodream révèle qu’Apple n’introduira aucun nouveau matériel à la WWDC 2021, mais il y aura des nouveautés logicielles, y compris pour HomeKit.

La dernière fois qu’Apple a présenté des innovations matérielles à la WWDC, c’était il y a deux ans, lorsque la société a présenté les nouveaux Mac Pro et Pro Display XDR. Au cours du mois dernier, plusieurs leakers, dont Jon Prosser, ont indiqué à plusieurs reprises la possibilité qu’Apple annonce un nouveau MacBook Pro lors de la WWDC 2021.

De son côté, L0vetodream estime qu’Apple se concentrera uniquement sur les logiciels. Pour le moment, nous ne savons pas s’il s’agit simplement d’une hypothèse de fuite ou non. Côté logiciel, en revanche, il pourrait y avoir des nouveautés intéressantes, notamment une « nouvelle interface utilisateur ». Bien qu’il ne s’agisse que de spéculations, Apple peut apporter des modifications à l’écran de verrouillage de l’iPhone et de l’iPad, au centre de notification et aux notifications elles-mêmes. De plus, même watchOS pourrait être renouvelé côté interface.

Enfin, le leaker a révélé que le lancement des nouvelles Apple TV et HomePod mini n’était que le début du nouveau chemin emprunté par Apple pour le secteur de la maison intelligente et qu’il pourrait également y avoir plusieurs nouveautés pour HomeKit. Parmi ces innovations devraient figurer la technologie Thread et Gigabit Ethernet.

新的ATV和HomePod mini的发布其实只是一步棋 感觉在HomeKit方面 会有新的改进 pic.twitter.com/zcPce0Ur1o — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 7, 2021

Attendons de voir ce qu’Apple nous a réservé cette année, rendez-vous à 19h pour la conférence.