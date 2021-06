Apple a réglé une plainte déposée en 2016 par une étudiante de 21 ans qui, après avoir envoyé son iPhone en réparation, a découvert que des employés avaient téléchargé des images et des vidéos explicites et personnelles depuis son téléphone pendant le processus de réparation.

L’étudiante avait envoyé son iPhone au support Apple, mais les employés d’un centre de réparation californien géré par Pegatron ont téléchargé des photos et des vidéos à partir du téléphone de la jeune fille. Apple a été poursuivie en tant que responsable de la réparation, car Pegatron était un fournisseur officiel de l’entreprise pour ce type de réparation.

Comme le rapporte le Telegraph, Apple a accepté de payer « des millions de dollars » de dommages et intérêts. Le procès a révélé que les employés avaient téléchargé environ 10 images et vidéos nues et sexuelles de l’iPhone de la fille, extraites de la photothèque, puis partagées en ligne par les mêmes techniciens. Apple a été poursuivie pour atteinte à la vie privée et préjudice moral.

La société a déclaré que « lorsque nous avons appris cette violation flagrante de nos politiques chez l’un de nos fournisseurs en 2016, nous avons pris des mesures immédiates et avons continué à renforcer nos protocoles de vente depuis lors ». Les employés inculpés ont été immédiatement licenciés.

L’un des problèmes qui a émergé de cette histoire est qu’Apple demande aux clients d’envoyer des iPhone en réparation avec le mot de passe désactivé, ce qui permet aux techniciens d’accéder facilement à toutes les données stockées sur l’appareil. Apple suggère également de réinitialiser l’appareil avant de l’envoyer, et c’est une pratique qui doit toujours être effectuée après la sauvegarde et avant d’envoyer l’iPhone pour réparation.