L’accélérateur d’applications d’Apple à Bengaluru, en Inde, est devenu une ressource vitale pour les développeurs locaux qui cherchent à se démarquer dans un secteur de plus en plus encombré et pourrait servir de point d’appui à l’entreprise pour le marché des smartphones.

Dans une interview avec l’Indian Express, Eshwar Vangala, directeur principal des relations avec les développeurs d’Apple dans le monde, a déclaré que le plus grand atout des développeurs indiens était « leur esprit d’entreprise ».

« Le groupe actuel de développeurs est si désireux de prendre une idée et de la transformer en une application incroyablement réussie. Dans le passé, j’ai rencontré des développeurs qui regardaient un pot d’or en cours de route et essayaient de trouver des produits pour réussir. Maintenant, cependant, les gens essaient de donner vie à une idée et de comprendre comment la faire connaître au plus grand nombre.

Lorsque des développeurs indiens nous parlent, leur idée vient généralement d’un besoin. Je pense que mon préféré est Kushagra, qui a créé une application pour aider à identifier une mangue mûre pour ceux qui sont daltoniens. Cela peut sembler quelque chose de vraiment petit, mais c’était un besoin qu’il avait et il a créé cette application qui vous aide maintenant à connaître des millions de personnes à travers le monde. »

De nombreuses réussites sont issues de l’accélérateur d’applications en Inde, comme celle de Calzy, lauréate de l’Apple Design Award 2018, ou de l’application iPad Froggipedia. L’année dernière, Apple a déclaré que 900 000 emplois en Inde peuvent être directement attribués à l’écosystème iOS, dont certains proviennent du programme d’accélération.

Cet accélérateur devrait aider Apple à conquérir de plus en plus de marché en Inde, étant donné que le pays représente une ressource indispensable pour l’avenir des smartphones.