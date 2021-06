Le développeur Khaos Tian a découvert quelques indices sur les innovations logicielles qu’Apple pourrait présenter ce soir lors de la keynote d’ouverture de la WWDC21.

Le manifeste de l’App Store a été mis à jour pour inclure des références à plusieurs nouveaux identifiants de bundles d’applications tels que « com.apple.NanoTips » et « com.apple.NanoContacts » qui font probablement référence aux nouvelles applications pour Apple Watch (« Nano » est souvent utilisé comme nom de code interne pour les applications watchOS). L’autre nouvelle entrée est « com.apple.Mind », peut-être une sorte de nouvelle application pour la santé mentale et le bien-être conçue par Apple.

« Tips » et « Contacts » existent déjà en tant qu’applications sur iPhone, mais ce serait une nouveauté pour l’Apple Watch et watchOS 8. Quant à l’application Mind, plusieurs sources ont confirmé que’Apple travaille sur de nouvelles fonctionnalités liées à la plateforme Santé et au bien-être mental des utilisateurs.

Une autre référence intéressante trouvée par Tian est « com.apple.findmy.finditems », une entrée distincte pour l’application Where is. Compte tenu du nom, Apple pourrait diviser la fonctionnalité de recherche d’articles en une application distincte et apporter la prise en charge des articles à plusieurs plates-formes comme l’Apple Watch. À l’heure actuelle, l’assistance « Where is » sur watchOS 7 se limite à la recherche d’amis et non à d’autres appareils ou éléments tels que l’AirTag.