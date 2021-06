Selon MacRumors, plusieurs nouvelles fonctionnalités sont prévues pour la plate-forme de messagerie iMessage d’Apple.

Dès les premières invitations, le matériel promotionnel de la WWDC 21 comporte plusieurs références aux messages, emojis et iMessages. Par exemple, l’espace réservé au live de la WWDC sur YouTube présente des bulles iMessage classiques. De même, le hashflag Twitter pour promouvoir la WWDC est une bulle Tapback avec un pouce levé d’iMessage.

Même les matériaux et épingles officiels de la WWDC comportent des bulles iMessage, des réactions Tapback et des emojis, signe que la plate-forme pourrait vraiment être à l’honneur lors du discours d’ouverture. Il n’y a pas d’autres détails pour le moment, mais il semble qu’Apple veuille transformer iMessage en une plate-forme plus sociale qu’elle ne l’est actuellement et concurrencer directement WhatsApp. Parmi les nouveautés, il devrait y avoir des réponses automatiques améliorées en fonction du statut de l’utilisateur.

Nous vous rappelons que la WWDC 21 débutera le lundi 7 juin à 18h.