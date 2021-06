Le PDG d’Apple Tim Cook et Malala Yousafzai ont accordé une interview dans le cadre de la série Conversation publiée par British Vogue.

Tim Cook et Malala Yousafzai ont parlé de la vie après COVID, de l’activisme de Yousafzai et d’Apple, de l’importance de l’éducation et de l’apprentissage du codage dès le plus jeune âge.

Apple s’est associée au Malala Fund pour soutenir l’éducation des filles, en aidant l’organisation à fournir des appareils et des experts pour aider les femmes du monde entier à aller à l’école et à terminer leurs études. Ce partenariat a été un point clé de l’entretien.

Les deux ont également parlé des plans de Yousafzai pour de nouveaux contenus sur Apple TV+, qui comprendront des séries dramatiques, des comédies, des documentaires, des animations et des émissions pour enfants, ainsi que les efforts personnels de Yousafzai pour apprendre à développer des applications. « Tout le monde devrait apprendre à coder », a déclaré Cook. « C’est la seule langue mondiale ».

L’intégralité de l’interview peut être visionnée sur YouTube.