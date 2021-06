Mark Gurman de Bloomberg a partagé de nouvelles informations sur les futurs appareils Apple tels que l’iPad Pro, l’iPad mini et AirPower.

Le prochain iPad Pro fera ses débuts en 2022, après les modèles M1 sortis il y a quelques semaines. Pour le nouveau modèle, Apple teste un dos en verre au lieu d’aluminium pour activer les capacités de charge sans fil compatibles MagSafe. La société a mis en œuvre pour la première fois la recharge sans fil sur les iPhone 8, ‌iPhone‌ 8 Plus et iPhone‌ X à dos de verre en 2017, et tous les iPhone phares‌ ont depuis pris en charge cette technologie.

Les iPad actuels se chargent toujours via le port USB-C ou Lightning, mais l’activation du chargement sans fil rapprocherait encore plus les capacités de l’iPhone‌ et de l’iPad. Les travaux sur le nouveau ‌iPad Pro‌ n’en sont qu’à leurs débuts et Bloomberg prévient que les plans d’Apple pourraient changer ou être annulés avant l’année prochaine.

La plupart des chargeurs sans fil sont conçus pour les iPhone‌, donc une fonction de chargement sans fil pour iPad‌ peut également nécessiter des options spécifiques en termes de taille, mais Apple prévoit également d’utiliser MagSafe sur l’iPad Pro‌. La charge sans fil sera probablement plus lente que la charge via le port USB-C/Thunderbolt.

Apple travaille également sur la recharge sans fil inversée pour le futur iPad Pro‌, qui permettrait aux utilisateurs de recharger leur iPhone, AirPods et d’autres accessoires en les plaçant au dos de « l’iPad ».

iPad mini sans bouton Home

Apple travaillerait également sur une version remaniée de l’iPad mini qui, sauf surprise, devrait présenter la première mise à jour majeure du design depuis le lancement de cette tablette il y a six ans.

Le nouvel iPad mini aura des bords plus fins et abandonnera le bouton Home, remplacé soit par le Touch ID sur le bouton d’alimentation, soit par le système Face ID pour la reconnaissance. Grâce au redimensionnement des bords, le nouvel iPad mini pourrait avoir un écran de 8,5 ou 9 pouces sans sacrifier les dimensions globales actuelles.

En plus des nouveaux iPad Pro et ‌iPad mini‌, Apple travaille également sur une version plus mince de l’iPad d’entrée de gamme à bas prix destiné aux étudiants. L’iPad mini et les iPad d’entrée de gamme pourraient être lancés plus tard cette année.

AirPower

Apple n’a pas complètement abandonné l’idée de son propre chargeur sans fil, après le flop du premier AirPower qui a été présenté au public, mais qui n’a jamais vu le jour sur le marché. Mark Gurman dit qu’Apple « explore toujours » un chargeur sans fil qui pourrait charger plusieurs appareils simultanément tels que les iPhone, les Apple Watch et les AirPod.

Apple a annoncé pour la première fois ‌l’AirPower‌ en septembre 2017 aux côtés de l’‌iPhone‌ 8, 8 Plus et ‌iPhone‌ X, indiquant que la base de charge serait lancée en 2018. Aucun ‌AirPower‌ ne s’est matérialisé en 2018, et après des mois de rumeurs sur des problèmes de développement, Apple a annulé le projet en mars 2019. L’AirPower‌ l’a pas été mis sur le marché car les ingénieurs d’Apple n’ont pas pu résoudre plusieurs problèmes liés principalement aux interférences et à la surchauffe.

Selon Gurman, Apple n’a pas encore complètement abandonné le projet, et un chargeur sans fil de type AirPower (peut-être sous un autre nom) pourrait être lancé à l’avenir. L’entreprise en serait encore aux premiers stades de la planification et il faudra probablement plusieurs années avant de voir ce produit sur le marché.