C’est aujourd’hui que sortira la série thriller tant attendue « Lisey’s Story » sur Apple TV+, fruit de la troisième collaboration entre J.J. Abrams et Stephen King. Pour l’occasion, Abrams a accordé une interview sur son expérience de travail avec Apple TV+.

Basé sur le roman éponyme de Stephen King, Lisey’s Story est un thriller qui suit l’histoire de Lisey Landon, veuve du célèbre auteur Scott Landon. Lorsque les fans les plus excentriques de Scott demandent l’accès à la chambre de l’écrivain, une série d’événements troublants lui rappellent des souvenirs de son mariage et des ténèbres qui tourmentaient son mari.

Dans une nouvelle interview avec Decider, J.J. Abrams explique pourquoi « Lisey’s Story » est différent de ses deux précédentes collaborations avec Stephen King.

« Stephen King nous a contacté et nous a demandé si nous étions intéressés à produire une adaptation cinématographique de Lisey’s Story. J’étais évidemment ravie par la perspective, pas seulement parce que je suis un grand fan de lui, mais parce que je savais à quel point le livre comptait pour lui.

Lorsque vous lisez un roman, tout le monde voit des choses légèrement différentes. Aussi joliment descriptif que soit le livre et aussi joliment raconté au monde qu’il soit, un roman sera toujours dans votre tête. Que ce soit pour les lieux, que ce soit les relations ou les personnes elles-mêmes. Comment donner vie à un personnage comme Lisey ? C’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. »

King a déclaré que ce roman de 2006 est son préféré parmi les livres qu’il a écrits. Abrams a également parlé de ce que c’était que de travailler avec Apple TV+, même après avoir collaboré à la série Little Voice.

« Je dis que je suis un grand fan des personnes qui travaillent chez Apple TV+ et j’adore l’expérience jusqu’à présent. Sûrement dans « Lisey’s Story », ils étaient des partenaires incroyables. Au final je me sens comme une grande entreprise, un grand réseau, ce seront les gens qui seront là pour donner ce sentiment. Je me sens incroyablement chanceux de travailler avec Apple parce que nous regardons tous dans la même direction. Je suis donc heureux de travailler avec Apple. »

« Lisey’s Story » arrivera aujourd’hui sur Apple TV+.