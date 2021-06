Ted Lasso a été un vrai succès sur Apple TV+ et beaucoup attendent avec impatience l’arrivée de la deuxième saison. Cependant, les fans inconditionnels auraient également aimé voir des produits officiels, et il semble enfin que le moment soit venu.

Dans le podcast « Fake Doctors, Real Friends », le showrunner de Ted Lasso, Bill Lawrence, a déclaré qu’en plus de la bande-annonce officielle de la deuxième saison de l’émission, les premiers articles de merchandising arriveront également dans les semaines à venir. Cependant, il a déjà révélé que pour mettre la main sur la chemise Richmond, vous devrez être patient un peu plus longtemps. Les kits officiels de Premier League sortiront en septembre, plus ou moins au milieu de la deuxième saison.

Le long délai entre les débuts de la série et la sortie du merchandising est en partie dû au fait que personne ne s’attendait à ce que Ted Lasso connaisse un tel succès. En outre, l’organisation du merchandising est encore compliquée par des problèmes juridiques tels que l’obtention d’une autorisation de marque, car les droits de l’émission sont partagés entre NBC (qui gérait les spots promotionnels originaux), Warner Bros et Apple.

Cependant, il semble que les premiers articles thématiques arriveront avec la sortie de la deuxième saison. Pour le moment, on ne sait pas comment le merchandising de Ted Lasso sera disponible. Y aura-t-il une section spéciale sur l’Apple Store ou pas ?