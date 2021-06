Apple a remanié son site Web Apple Music for Artists, conçu pour les artistes qui créent du contenu pour Apple Music.

Le nouveau design du site est conçu pour permettre aux artistes d’accéder à tous les outils et services de « Music » mis à leur disposition. Il existe des guides d’utilisation d’outils tels que Voice Memos, GarageBand, Logic Pro, Final Cut Pro, MainStage et autres, ainsi que des liens vers des distributeurs de musique pour publier vos chansons.

En outre, il existe des outils pour créer des actifs marketing de marque Apple Music, gagner de l’argent grâce au programme d’affiliation et accéder à l’analyse des données. Apple a également ajouté des procédures pas à pas et des documents de support pour les nouvelles fonctionnalités, telles que Space Audio. Enfin, les données ne manquent pas concernant le streaming, les informations sur Shazam, les chiffres de vente et toutes les nouvelles fonctionnalités introduites aujourd’hui.

De nouveaux contenus et ressources pour les artistes seront ajoutés au site Apple Music for Artists ultérieurement.