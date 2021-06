Apple a lancé une nouvelle page Web « Apple Wallet » mettant en évidence le nombre croissant de fonctionnalités de l’application Wallet sur iPhone et Apple Watch. La société a également repensé le site Web Apple Pay, faisant la promotion des avantages de la plate-forme de paiement mobile d’Apple.

Sur la page Apple Wallet, nous trouvons de nombreux jeux de mots, la société expliquant comment cette application sur iPhone et Apple Watch vous permet de stocker des cartes de débit et de crédit, des cartes de transport, des cartes d’embarquement et plus encore, « le tout en un seul endroit ». De toute évidence, l’accent mis sur la confidentialité et la sécurité ne pouvait pas manquer :

« Wallet tire pleinement parti de la confidentialité et de la sécurité intégrées à l’iPhone, conçues pour protéger votre identité et protéger ce qui vous appartient. Lorsque vous effectuez un achat, Apple Pay utilise un code de transaction unique, de sorte que votre numéro de carte n’est jamais partagé avec un commerçant ou placé sur les serveurs d’Apple. Et vous n’avez pas besoin de transporter des cartes physiques ou des boutons tactiles avec vous dans les magasins. Il est donc sûr de dire que vous vous sentirez plus en confiance. »

Une partie de l’objectif de ces nouvelles pages Web est de mieux différencier les fonctions d’Apple Wallet et d’Apple Pay, des plateformes qui sont souvent confondues :

« Apple Pay est le moyen sécurisé de payer et d’effectuer des achats sans contact dans les magasins et sur le Web. Apple Wallet est l’endroit où vous conservez vos cartes de crédit ou de débit afin que vous puissiez les utiliser avec Apple Pay. »

Le nouveau site Web Apple Pay présente un design repensé, avec une animation double-clic lors du premier chargement de la page. Ici, Apple met en lumière certaines fonctionnalités d’Apple Pay telles que :

Plus rapide et plus facile que d’utiliser des cartes ou de l’argent liquide.

Accepté par plus de 85% des détaillants aux États-Unis.

Plus sûr que de toucher des boutons et d’échanger de l’argent.

Confidentialité et sécurité intégrées.

Utilisez-vous Apple Pay ?