Après la WWDC, le PDG d’Apple, Tim Cook, participera à la conférence VivaTech en Europe, qui se tiendra du 16 au 19 juin.

VivaTech en est à sa cinquième édition, après le report de 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Pour le moment, cependant, on ne sait pas si Tim Cook apparaîtra via un lien de streaming ou s’il sera présent en personne à l’événement parisien.

Outre le PDG d’Apple, le président français Emmanuel Macron, le PDG de Zoom Eric S. Yuan et Mark Zuckerberg de Facebook participeront également en tant qu’orateurs. Pour le moment, les sujets de débat n’ont pas encore été précisés, mais la conférence dans son ensemble porte sur « le pouvoir de la technologie pour transformer les entreprises et la société ».

L’événement aura lieu à nouveau à la Porte de Versailles, mais cette fois ce sera un événement à la fois en présence et en ligne :

« Pour 2021, nous lançons une édition hybride incontournable. Attendez-vous au meilleur des deux mondes, avec un mélange de conférenciers en ligne et en personne pour une toute nouvelle expérience. Vous pourrez découvrir les dernières innovations, les startups en herbe et bien plus encore, à Paris ou dans le confort de votre canapé. »

La dernière apparition « européenne » de Tim Cook était en ligne, pour la conférence sur la confidentialité du CPDP en février 2021.