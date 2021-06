Comme l’a confirmé Apple sur le compte Twitter officiel de la plateforme, l’application Apple TV est désormais disponible pour tous les appareils basés sur Android TV OS.

Google avait promis l’arrivée de l’application Apple TV sur les appareils Android TV en décembre et désormais les utilisateurs pourront accéder à tous les contenus de la plateforme directement depuis leurs appareils. Cette nouvelle fait suite à l’annonce d’hier de l’arrivée d’Apple TV sur Nvidia Shield.

Avec la prise en charge de l’application Apple TV, les utilisateurs d’un appareil Android TV peuvent accéder au service de diffusion en continu Apple TV+ et à tout le contenu de l’application, tels que les films et les séries télévisées, pouvant être achetés ou loués via l’iTunes Store. Il sera également possible d’accéder à toutes les chaînes Apple TV et de gérer les contenus via Google Assistant et les commandes vocales.