Le 7 juin, toutes les nouveautés de macOS 12 seront dévoilées, mais pour le moment personne ne connait encore quel est le nom à choisi Apple pour cette mise à jour majeure.

Depuis 2013, les principales versions de macOS portent le nom de lieux californiens : Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina et Big Sur. Pour macOS 12, Apple a laissé quelques indices notamment dans les dépôts de marques.

Premièrement, Apple a enregistré plusieurs noms entre 2013 et 2014 en utilisant des sociétés écrans. Yosemite, Sierra, El Capitan et Big Sur étaient tous inclus dans le même lot de marques. Des noms comme « Diablo », « Condor », « Tiburon », « Farallon », « Miramar », « Rincon », « Pacific », « Redwood », « Shasta », « Grizzly », « Skyline » et « Redtail » sont ont d’abord été enregistrés puis abandonnés. La marque Skyline a été retirée par Apple le 26 avril.

Cela laisse le choix à quelques noms possibles, dont certains ont été récemment relookés par Apple dans la catégorie des systèmes d’exploitation informatiques. Les principaux sont « Monterey » et « Mammoth ».

Mammoth a été renouvelé par Apple le 29 avril de cette année, c’est le nom le plus récent du portefeuille de la société et pourrait représenter Mammoth Lakes en Californie. Il s’agit d’une station de ski située près d’un magnifique lac dans les montagnes de la Sierra, non loin de Yosemite. Ce serait un nom idéal pour macOS.

Monterey a été renouvelé le 29 décembre 2020 avec une prolongation demandée par Apple. C’est également un candidat sérieux, car Big Sur est situé juste à l’intérieur de la baie de Monterey et Apple aime créer des versions d’optimisation et de raffinement du système d’exploitation, comme cela s’est produit avec Sierra et High Sierra ou avec Yosemite et El Capitan. Apple a également fait allusion au nom de Monterey dans les keynotes précédents de la WWDC, comme cela a été fait pour d’autres endroits. Par exemple, en 2015, Craig Federighi a révélé qu’il prévoyait un voyage à Monterey et à Big Sur lors d’une démonstration multitâche sur iPad.

D’autres candidats possibles incluent les noms « Sonoma », « Sequoia » et « Ventura » enregistrés par Apple. Peut-être aussi que ce sera quelque chose de complètement nouveau et différent…