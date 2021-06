L’Union européenne travaille sur une nouvelle norme d’identification numérique pour donner aux citoyens des 27 pays l’accès aux services publics et privés avec un seul identifiant en ligne.

L’application de l’UE serait accessible via des scans biométriques, comme la reconnaissance faciale ou d’empreintes digitales sur l’iPhone, et permettrait aux utilisateurs de stocker en toute sécurité les informations de paiement, comme les cartes de débit et de crédit, et les documents officiels comme les passeports et les permis de conduire. Selon le Financial Times, l’utilisation du passeport numérique ne sera pas obligatoire lors de son introduction. Cependant, ceux qui choisissent de l’utiliser bénéficieront de niveaux supplémentaires de commodité et de sécurité.

Afin d’éviter tout transfert croisé de données sensibles, les fonctionnaires de l’UE appliqueront une séparation structurelle conçue pour empêcher les entreprises d’accéder aux données des utilisateurs. Cette solution interdirait l’utilisation des données d’un utilisateur à des fins de marketing.

Actuellement, les responsables de l’UE finalisent les lignes directrices et les normes pour le lancement du portefeuille numérique, qui, sauf accrocs, devrait être disponible d’ici la première moitié de 2022. L’application et les passeports numériques associés seraient gérables directement à partir de l’iPhone.

Que pensez-vous de ce passeport ?