Avec l’arrivée de juin, commence le mois de la fierté, c’est-à-dire le mois dédié aux célébrations de la communauté LGBTQIA+. Comme toujours, Apple consacre également beaucoup d’espace à cet anniversaire, avec beaucoup de contenu et de listes de lecture directement sur Apple Music.

Dans la nouvelle section dédiée du catalogue Apple Music, vous trouverez de nombreuses listes de lecture disponibles conçues pour célébrer mais en même temps aussi expliquer la signification de cet anniversaire. Dans la section, nous trouverons de nombreuses playlists de reprise, des mix DJ mais aussi des playlists historiques divisées par décennie ainsi que les albums les plus importants des meilleurs artistes appartenant à la communauté LGBT.

Apple renouvellera le contenu de la section chaque semaine. Nous trouverons des playlists avec des sélections d’artistes tels que Mykki Blanco, Tayla Parx, Claud et bien d’autres. En plus de la musique normale, cette nouvelle page dédiée comprendra également des Pride Talks, ou des conversations entre des artistes historiques tels que MNEK, Benn Platt et d’autres.

Comme toujours, la firme de Cupertino a montré qu’elle ne manquait pas de faire sentir son soutien dans les affaires de droits civiques. Tous les contenus ne sont évidemment accessibles que si vous êtes déjà abonné à Music.