Après la sortie d’iOS 14.6 et d’iPadOS 14.6, certains utilisateurs ont posté sur le forum d’Apple se plaignant d’une décharge excessive de la batterie sur iPhone et iPad.

Le forum d’assistance Apple enregistre de plus en plus de messages d’utilisateurs se plaignant de ce problème après la mise à jour de leurs appareils. Les messages concernent différents modèles, tels que l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 12 mini.

« J’ai mis à jour mon 12 mini d’iOS 14.2 vers 14.6 il y a quelques jours, et maintenant le matin après avoir vérifié certains messages et lu quelques nouvelles, je me retrouve avec la batterie déchargée et l’arrière du téléphone en surchauffe. »

Il y a tellement de rapports, même si tout le monde ne semble pas être affecté par ce problème et nos tests n’ont pas remarqué une plus grande consommation de la batterie après la mise à jour vers iOS 14.6. Il convient également de rappeler qu’après toute mise à jour, les utilisateurs peuvent remarquer une consommation supérieure à la moyenne car le système réindexe Spotlight et effectue d’autres activités d’optimisation. Cependant, iOS 14.6 est sorti il ​​y a plus d’une semaine et les utilisateurs ne cessent de remarquer le problème.

Et vous, avez-vous remarqué quelque chose de similaire ?