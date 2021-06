La WWDC 2021, la conférence Apple dédiée aux développeurs avec la présentation de toute l’actualité du côté logiciel, se rapproche de plus en plus. En attendant, la société californienne a annoncé les étudiants lauréats du Swift Student Challenge.

Apple a publié les noms des gagnants du concours annuel qui rassemble des étudiants du monde entier. Le groupe de cette année comprend des étudiants de 35 pays différents, dont trois jeunes étudiantes qui utilisent non seulement la technologie pour résoudre de gros problèmes, mais qui essaient d’enseigner la même chose à d’autres. Bref, elles tracent leur propre chemin tout en s’assurant que les autres ont les outils pour suivre leurs traces, le tout avant la fin du lycée.

Gianna Yan (16 ans) a créé une application appelée « Feed Fleet » pour aider les personnes immunodéprimées à obtenir des biens essentiels pendant la pandémie. Et pour aller plus loin, elle s’est associée au projet Farmlink pour transporter plus de 13 millions de livres de surplus de nourriture des fermes aux installations de distribution.

Abinaya Dinesh (15) s’apprête à lancer une application intitulée « Gastro at Home » dans le but d’offrir aux personnes souffrant de troubles gastro-intestinaux un moyen facile d’accéder aux ressources et aux informations utiles au bien-être. Mais ce n’est pas tout : l’année dernière, cette jeune fille a lancé sa propre organisation à but non lucratif, Impact AI, qui vise à promouvoir la formation et les pratiques éthiques liées à l’intelligence artificielle.

Damilola Awofisayo (17 ans) a créé TecHacks, une organisation à but non lucratif qui vise à créer un environnement de soutien pour les filles du monde entier afin de les encourager à montrer leurs talents et à se sentir libres de créer. Son premier hackathon a rassemblé plus de 800 participants (femmes et individus non binaires) de plus de 60 pays. La jeune femme travaille également sur une application pour la langue des signes américaine, probablement prévue pour la fin de l’année.

L’annonce est intervenue il y a peu de temps, dans la section presse du site Web américain d’Apple :

« Chaque année, nous sommes inspirés par le talent et la naïveté que nous voyons chez les étudiants du Swift Student Challenge. Cette année, nous sommes incroyablement fiers que beaucoup plus de filles se soient inscrites et aient gagné que jamais auparavant et nous nous engageons à faire tout notre possible pour favoriser ces progrès et parvenir à une véritable égalité entre les sexes. – déclare Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs dans le monde et du marketing d’entreprise et de l’éducation. »

En plus de la formation WWDC, les gagnants recevront une année d’adhésion au programme de développement Apple et quelques gadgets WWDC. Apple n’a pas publié la liste complète des noms mais a contacté les gagnants individuellement.

Pour en savoir plus et en savoir plus sur les histoires des gagnants, vous pouvez lire l’article complet d’Apple ici-même.