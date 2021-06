Le Wall Street Journal a publié le classement annuel des salaires des PDG qui dirigent les entreprises du S&P 500. Tim Cook ne se classe que 171e, alors qu’Apple est l’entreprise la plus capitalisée au monde.

Standard and Poor’s 500 (S&P 500) est un indice boursier qui suit la tendance d’un panier composé de 500 entreprises américaines avec la plus grande capitalisation, avec AAPL en première place grâce à sa valeur de plus de 2000 milliards de dollars. En fait, l’action AAPL représente près de 6% de la valeur totale des 500 premières entreprises américaines, mais tout cela ne se reflète pas dans le salaire du PDG Tim Cook et la rémunération liée à la performance.

Le Wall Street Journal rapporte que le montant total en faveur de Tim Cook pour 2020 valait 14,76 millions de dollars, un chiffre qui n’est que légèrement supérieur à la moyenne de 13,4 millions du S&P 500. En outre, dans une année où le retour aux actionnaires était de 109%, la rémunération de Tim Cook n’a augmenté que de 28%. Le mieux payé en 2020 était Chad Richison, PDG de Paycom Software, avec une rémunération totale de plus de 200 millions de dollars. En général, les salaires les plus élevés sont allés aux PDG des entreprises qui ont fait le plus d’argent pendant la pandémie, tels que l’éditeur de logiciels Activision Blizzard et le géant de la biotechnologie Regeneron Pharmaceuticals. La plupart des programmes de rémunération des PDG des sociétés du S&P 500 ont des actions limitées ou des stock-options, les conseils d’administration continuant à préférer une rémunération basée sur la performance des actions et de la société en général.

Ensuite, il y a des fondateurs et des PDG qui choisissent de ne percevoir aucun salaire, ou de ne le recevoir que de manière symbolique, car la valeur de leurs actions rendrait cette rémunération inutile. Par exemple, le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, n’a gagné que 1,40 $, un centime pour chaque personnage dans la limite d’origine de la plate-forme. Le PDG de Tesla, Elon Musk, n’a reçu aucun dollar, mais a levé 32 milliards de dollars en options sur les actions de la société.