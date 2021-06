Une étude publiée par Counterpoint suggère que la gamme iPhone 12 comptait un nombre d’utilisateurs actifs plus élevé au premier trimestre 2021 que ceux de l’iPhone 11 à la même période il y a un an.

Counterpoint estime que la base globale d’utilisateurs d’iPhone a augmenté de 2% au cours de l’année écoulée. Ce chiffre ne permet pas de faire une comparaison précise entre le premier trimestre 2021 et celui de 2020, mais, selon les estimations partagées aujourd’hui, la part totale des utilisateurs actifs d’iPhone 11 était de 15%, tandis que celle de l’iPhone 12 est de 16%.

Les analystes notent également que la gamme iPhone 12 est sortie un mois plus tard que la série iPhone 11, donc le résultat signifie que ce modèle a eu plus de succès que son prédécesseur. De plus, l’iPhone 11 a également mieux performé que l’iPhone XS d’une année sur l’autre.

« La série iPhone 11 a bien fonctionné non seulement dans les premiers jours après son lancement, mais a maintenu son élan pendant une période considérable même après l’arrivée de l’iPhone 12. La série XS représentait 21% de la base installée au premier trimestre de 2020, mais la gamme iPhone 11 représentait 25% au premier trimestre 2021, soit une différence de 4%. »

La recherche confirme également que l’iPhone 12 Pro et Pro Max a surpassé l’iPhone 11 Pro et Pro Max en pourcentage de tous les modèles vendus par Apple d’une année sur l’autre.