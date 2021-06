Apple TV+ a acquis les droits de la série « The Big Door Prize » basée sur le roman du même nom de M.O. Walsh.

La série humoristique The Big Door Prize comprendra 10 épisodes d’une demi-heure et sera adaptée par le scénariste et lauréat d’un Emmy Award, David West Read. Selon Deadline, Apple a dû se battre contre une concurrence féroce pour gagner les droits de cette série. Miky Lee et Hyun Park de CJ ENM / Dragon seront les producteurs exécutifs aux côtés de David Ellison, Dana Goldberg et Bill Bost de Skydance Television.

« The Big Door Prize » suit l’histoire des habitants d’une petite ville appelée Deerfield qui, un jour, découvrent une machine magique qui prédit le destin dans leur épicerie. Il n’y a actuellement aucune information sur la date de sortie sur TV+.