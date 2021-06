Les performances étonnantes de la puce M1 d’Apple ont conduit Intel à mener une véritable guerre contre la firme de Cupertino, une guerre sous forme de publicités. Cependant, ce que nous vous montrons aujourd’hui est incroyable.

Le monde du jeu n’a jamais été dal meilleure carte à jouer d’Apple et cela est probablement connu de presque tous les utilisateurs de Mac de la planète. La nature fermée du matériel Mac a toujours rendu difficile l’arrivée de nombreux titres modernes sur Mac, qui nécessitent des cartes vidéo hautes performances spécialement conçues pour les jeux.

Intel a récemment annoncé deux nouveaux processeurs pour ordinateurs portables de la série H de onzième génération, profitant de l’occasion pour tacler Apple. Ryan Shrout a examiné l’expérience de jeu Mac très insatisfaisante pour attaquer les Mac en termes de performances.

Cependant, l’attaque d’Intel visait l’ensemble de l’écosystème Mac, pas seulement la puce M1. La société a en fait préparé un tableau comparatif pour montrer la mauvaise expérience de jeu des Mac par rapport aux PC Intel. Dans le graphique, nous trouvons en comparaison un MacBook Pro 16 pouces avec processeur i9 9980HK et GPU Radeon Pro 5600M, et un PC avec un processeur i5 11400H et un GPU GeForce RTX 3060.

En bref, le jeu pourrait représenter la future stratégie d’Intel avec les nouveaux Mac, jouant ainsi sur un terrain qui ne connaît actuellement aucune concurrence.