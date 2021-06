Apple a publié son rapport annuel sur la responsabilité des fournisseurs pour 2021, offrant des informations détaillées sur l’emploi, la santé, l’éducation et les initiatives environnementales tout au long de la chaîne d’approvisionnement de fabrication de l’entreprise.

Le rapport couvre les progrès réalisés au cours de l’exercice 2020 et offre une vue très large des vastes opérations des fournisseurs Apple en Asie et, dans une moindre mesure, aux États-Unis.

Le document commence par mettre en évidence les données dans quatre domaines clés : le travail et les droits de l’homme; santé, sécurité et éducation; environnement; la performance des fournisseurs. Par exemple, Apple a cartographié plus de 470 agences de placement dans dix pays classés comme « à haut risque » pour les violations des droits de l’homme et du travail. La société a également interrogé 254 265 employés des installations des fournisseurs sur leur expérience de travail, même si ce n’est qu’une fraction des millions d’employés travaillant chez des partenaires comme Foxconn.

En ce qui concerne la santé, la sécurité et l’éducation, Apple note qu’elle a été la première entreprise d’électronique grand public à recevoir le prix EPA Safer Choice Partner of the Year et indique qu’environ 1,98 million d’employés des fournisseurs ont suivi le programme d’éducation sur la santé et le bien-être. En 2020, Apple a évalué 842 fournisseurs et 279 fonderies et raffineries dans 53 pays. Tous ont été soumis à des contrôles de tiers, car ce sont des domaines où les droits de l’homme sont souvent bafoués.

Enfin, Apple note que plus de 100 fournisseurs se sont engagés à construire des produits à 100% d’énergie renouvelable. L’équivalent de plus de 900 000 tonnes de carbone par an a été évité dans la chaîne d’approvisionnement grâce aux efforts d’efficacité énergétique, tandis que des programmes similaires ont réussi à éviter 400 000 tonnes de déchets.

Sabih Khan, qui dirige la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple, a déclaré que COVID-19 avait apporté de nouveaux défis aux efforts d’équité des employés de l’entreprise. Cependant, Apple a pu mener des audits, trouver des fournisseurs responsables et informer les employés de leurs droits.

« L’attention mondiale accordée à la santé des personnes ne nous a pas distraits du travail essentiel consistant à nous responsabiliser vis-à-vis des normes les plus élevées en matière de travail et de droits de l’homme », écrit Khan. « Dans les rares cas où nos normes n’ont pas été respectées, nous avons agi rapidement pour offrir des recours à toutes les personnes concernées et, dans certains cas, pour suspendre nos activités avec les fournisseurs tout en prenant des mesures pour empêcher que de telles violations ne se produisent à l’avenir. La responsabilité reste un pilier fondamental de notre travail et un moteur important de notre progrès ».

Pour l’exercice 2020, Apple n’a enregistré que neuf « violations fondamentales » de son code de conduite des fournisseurs, contre 17 en 2019 et 27 en 2018. Selon le rapport, les contrevenants doivent résoudre le problème immédiatement en effectuant une gestion des changements et en prenant des mesures préventives pour garantir que la violation ne se reproduise plus.