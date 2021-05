Procreate a annoncé la sortie d’une nouvelle mise à jour spécifiquement dédiée au nouvel iPad Pro équipé de la puce M1.

Procreate dit que la publication de la nouvelle mise à jour a commencé, mais que son déploiement dans les régions peut prendre un certain temps. Voici ce que la société a révélé à propos de cette mise à jour le mois dernier :

Hey y’all, we’ve just released the M1 compatibility patch. #Procreate on the M1 iPad Pro is up to 4x faster with even more layers. If you’re thinking about getting the new iPad Pro, this is the best Procreate experience yet! pic.twitter.com/yrRKIDzeDA

— Procreate (@Procreate) May 28, 2021