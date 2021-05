Mark Gurman de Bloomberg confirme qu’Apple travaille sur un appareil qui combinera l’Apple TV et le HomePod.

Mark Gurman a rappelé que le nouveau haut-parleur sera équipé d’un écran intégré et d’une caméra pour les appels FaceTime :

« Dans le cadre de sa stratégie plus large pour la maison, l’audio et les accessoires, Apple a commencé le développement d’un haut-parleur ‌HomePod avec écran intégré qui fournira les fonctions de haut-parleur, de caméra FaceTime et d’Apple TV. La concurrence pour les haut-parleurs à écran est déjà répandue, Apple est donc pressée de se lancer également dans ce secteur. »

Bloomberg suggère qu’étant donné la mise à jour mineure de la dernière Apple TV‌ 4K, le nouvel appareil combo représentera une avancée beaucoup plus significative pour cette gamme de produits. Il n’est pas exclu que la solution sur laquelle Apple travaille concerne un HomePod avec bras robotisé et un iPad intégré.

L’appareil pourrait être lancé dès 2022. Que pensez-vous de l’arrivée d’un tel appareil ?