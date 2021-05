Lisa Jackson, vice-présidente des politiques sociales et environnementales d’Apple, a pris la parole lors du sommet de l’innovation ARPA-E 2021 et a couvert un certain nombre de sujets, y compris le soutien d’Apple à la norme d’électricité propre.

Tel que rapporté par Forbes, le discours de Lisa Jackson faisait partie d’un sommet à distance au cours duquel les efforts de diverses entreprises privées dans le domaine de la protection de l’environnement ont été discutés. L’exécutif a confirmé à la secrétaire à l’Énergie Jennifer Granholm qu’Apple était déjà neutre en carbone pour les émissions des entreprises du monde entier.

Jackson a également déclaré le soutien d’Apple à la norme d’énergie propre proposée par le président Biden dans le plan de travail, dans le but de ramener le réseau électrique américain à 100% d’énergie propre d’ici 2035.

« Nous soutenons le passage à une norme d’énergie propre qui, selon nous, guidera les générations futures avec de nouvelles options d’énergie renouvelable, et nous le faisons d’une manière qui montre aux gens ce qu’ils doivent faire pour y parvenir. Ce sera un processus graduel, qui nécessitera des jalons clairs pour motiver les progrès en cours de route. »

Lisa Jackson a également profité de l’occasion pour annoncer le lancement d’un nouvel Impact Accelerator, un programme destiné aux entreprises appartenant à des noirs travaillant dans l’économie des énergies propres. Apple s’est engagée à investir des millions de dollars pour soutenir ces entreprises.