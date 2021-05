Apple s’est associée à l’Université du Nevada aux États-Unis pour développer un programme qui offrira une plate-forme d’apprentissage commune et fournira un accès égal à la technologie pour tous les étudiants.

Dans le cadre de l’initiative « Digital Wolf Pack », tous les étudiants de première année inscrits à l’université à partir de l’automne 2021 recevront gratuitement un iPad Air, un Apple Pencil et le Smart Keyboard Folio.

En plus de ces appareils, les étudiants recevront une formation ciblée pour améliorer la littératie numérique et l’utilisation des applications de productivité, de créativité et de communication. Les étudiants de première année auront accès à la suite d’applications d’Apple, telles que Keynote, Pages, Numbers, Swift Playgrounds et plus, ainsi que des applications personnalisées conçues pour soutenir leur expérience sur et hors du campus.

Le vice-président d’Apple chargé des relations avec les développeurs dans le monde et de l’éducation a déclaré que la société était fière que ses produits aient été choisis par l’université.

« Chez Apple, nous pensons que l’éducation est le grand égalisateur social et que l’accès à la technologie est la clé de l’apprentissage et des opportunités pour la main-d’œuvre d’aujourd’hui. Nous sommes fiers que les produits Apple et certains cours aient été sélectionnés par l’Université du Nevada pour tous les étudiants de première année. Ensemble, nous visons à offrir à ces étudiants la possibilité d’apprendre, de planifier, de créer et de grandir de nouvelles manières. »

Le président de l’Université du Nevada, Brian Sandoval, a déclaré que cette initiative garantira que « les étudiants disposent du même niveau de technologie innovante, d’outils numériques et de matériel pédagogique, partout, à tout moment, du premier jour sur le campus à l’obtention du diplôme. Et au-delà ».

L’initiative Digital Wolf Pack fera partie de NevadaFIT, un programme qui vise à offrir une orientation spécifique aux cours universitaires. Les étudiants seront formés aux produits Apple et les applications utilisées pour la créativité et le codage seront fournies par Apple Professional Learning à l’aide de cours créés par l’entreprise. Les universitaires recevront une formation d’Apple pour apprendre à utiliser les outils numériques et aider les étudiants dans ces domaines.