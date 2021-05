Certains propriétaires de la nouvelle Apple TV 4K (2021) signalent des problèmes de lecture vidéo avec des applications de streaming tierces.

Les discussions sur Reddit et le forum d’assistance Apple rapportent que les utilisateurs voient une étiquette HD au lieu de 4K sur le contenu diffusé depuis l’application Netflix, HBO Max et plus encore. Cependant, le même contenu, lorsqu’il est disponible dans l’application Apple TV à partir du même service, est correctement étiqueté en tant que contenu 4K. Les services de streaming locaux comme Plex et Infuse, en revanche, ne semblent pas présenter ce problème.

Pour compliquer davantage l’identification du problème, l’Apple TV utilise un système de mise à l’échelle pour adapter le contenu à la résolution du périphérique de sortie. Ainsi, si vous utilisez un téléviseur 4K connecté à Apple TV, le contenu diffusé sera automatiquement mis à l’échelle en résolution 4K. Cela rend difficile de dire si le contenu original est vraiment 4K ou non.

La seule façon de comprendre qu’à quel type de résolution un certain contenu est lu est à partir de l’indication de l’étiquette présente dans certains services de streaming. Cependant, il semble que le problème ne se manifeste pas à tous les utilisateurs. Apparemment, cela semble être un bug dans la dernière version de tvOS, qui n’affecte que certains utilisateurs. Même un remplacement du câble HDMI ne résout pas le problème.

L’un de vous a-t-il rencontré un problème similaire ?