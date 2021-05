1Password, à ce jour l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe, a publié de nombreux nouveaux outils pour améliorer l’utilisation du service via un navigateur.

Dans un long article sur leur blog, l’équipe de développement a officiellement dévoilé toute une série de nouveautés très intéressantes. Le gestionnaire de mots de passe apporte enfin une intégration complète avec Touch ID, Windows Hello et les systèmes biométriques disponibles sur Linux aux navigateurs. L’expérience web s’enrichit du mode sombre tant attendu, désormais élément graphique incontournable.

Mais ce n’est pas tout ! L’entreprise a profondément revisité la même interface graphique pour la saisie, l’édition et la sauvegarde de ses identifiants. La nouvelle interface affichera immédiatement tout ce qui sera ajouté au nouvel élément et vous pourrez directement ajouter une nouvelle balise pour une meilleure organisation. De plus, le générateur de mots de passe proposera des mots de passe en totale conformité avec les critères de sécurité exigés par le site en question.

La nouvelle mise à jour devrait être disponible automatiquement lors de la prochaine session de navigateur que vous démarrez. Retrouvez tous les détails sur le blog officiel.

1Password est disponible gratuitement sur l’App Store.