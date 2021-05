iBeacon et l’application Photos sont ciblés par deux sociétés qui ont poursuivi Apple pour violation de brevet présumée.

iBeacon

Une société du Texas affirme qu’Apple a violé son brevet utilisé dans la technologie iBeacon. Introduit avec iOS 7, iBeacon est un protocole de communication sensible à la localisation qui utilise le Bluetooth Low Energy pour des opérations de positionnement et de mesure très précises. Les balises compatibles peuvent interagir avec les appareils iOS, par exemple pour activer les fonctionnalités de l’application, échanger des laissez-passer numériques, émettre des notifications push ou aider à la navigation interne.

Bien qu’iBeacon ait connu une adoption limitée par les fournisseurs tiers, Apple a utilisé en 2013 la technologie pour améliorer les capacités de suivi de l’emplacement dans les Apple Store aux États-Unis, améliorant ainsi l’expérience d’achat avec des notifications avancées et de nouvelles options de service.

Selon BillJCo, le sous-système BLE d’iBeacon viole les inventions de William J. Johnson. Notamment, Johnson et son BillJCo possèdent un portefeuille de 33 brevets couvrant la technologie des balises. Les premiers brevets ont été déposés en 2008.

BillJCo a informé Apple des allégations dès 2019, sans parvenir à un règlement.

Application photo

Une autre plainte concerne l’application Photos et la possibilité de trouver des images spécifiques en filtrant le lieu de la prise de vue ou les personnes sur la photo. MemoryWeb, développeur d’une application de collection de photos, affirme que les photos et les services d’assistance d’Apple enfreignent les brevets couvrant les méthodes d’organisation et d’affichage d’une archive de photos en fonction de propriétés telles que l’emplacement, les personnes marquées et d’autres identifiants.

Plus précisément, MemoryWeb prétend que les applications Photos dans iOS et macOS enfreignent des brevets qui « permettent aux gens d’organiser, d’afficher, de stocker ces fichiers avec tous les détails de la mémoire capturés, liés et animés via une interface interactive ». Les brevets en question ont été délivrés respectivement en 2017, 2019, 2020 et 2021.

Comme expliqué dans la plainte, la photographie numérique personnelle a explosé avec l’avènement des smartphones. Les utilisateurs peuvent généralement avoir des centaines ou des milliers de photos sur un seul appareil, ce qui rend le catalogage et le tri manuels fastidieux.

« Les consommateurs cherchant à trouver, afficher ou montrer une photo particulière dans une grande bibliothèque de photos devraient souvent rechercher dans des interfaces vastes et complexes, par exemple, faire défiler une bibliothèque de milliers d’images prises sur des mois ou des années pour trouver une photo particulière d’un moment ou d’un événement particulier. »

Les fondateurs de MemoryWeb ont breveté un système qui organise une collection de photos en utilisant une « variété de vues intuitives telles que la vue de l’emplacement et la vue des personnes ». La vue de l’emplacement, par exemple, affiche des miniatures de photos sur une carte interactive, tandis que la vue d’application multi-emplacement organise les photos dans une grille. De même, une vue en grille est également utilisée pour afficher des photos contenant une personne spécifique.

L’application Photos d’Apple propose des outils identiques, selon la plainte. Dans macOS et iOS, les utilisateurs peuvent accéder à une vue de carte interactive en parcourant les photos par emplacement et peuvent rechercher des albums de personnes spécifiques. Apple a lancé des collections de photos géolocalisées sur iOS 7 en 2013 en empruntant cette fonctionnalité à l’application iPhoto du Mac. Apple a permis aux utilisateurs d’effectuer des recherches par visage, avec une reconnaissance faciale automatisée alimentée par des algorithmes de vision industrielle, à partir d’iOS 10 en 2016. On ne sait pas si le la même technologie est appliquée à tous les produits MemoryWeb.

Les plaignants réclament des dommages-intérêts et des frais de justice.