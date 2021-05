Le travail se poursuit sans relâche sur la nouvelle série de thrillers d’Apple TV+ « Echo 3 », pour le moment toujours sans date de sortie précise.

Le projet de Mark Boal, le cerveau derrière le chef-d’œuvre cinématographique acclamé par la critique The Hurt Locker, ne découvre toujours pas complètement ses cartes, mais grâce au rapport de Variety, nous pouvons enfin identifier deux des acteurs qui feront partie du casting. Michiel Huisman (Game of Thrones) et Luke Evans (La Belle et la Bête, Le Hobbit) participeront à cette histoire, centrée sur la disparition de la scientifique Amber Chesborough le long de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Le frère et son mari, tous deux ayant un passé dans les forces armées, partiront à la recherche de la femme disparue.

Le rôle d’Amber Chesborough n’a pas encore été attribué mais nous espérons connaître bientôt son visage. Toujours selon Variety, la sélection des acteurs serait cependant proche de la fin, ce qui suggère un début de tournage imminent. Il ne reste plus qu’à attendre plus de détails sur cette intéressante série de thrillers qui sera uniquement disponible sur Apple TV+.