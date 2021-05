iFixit a démonté l’Apple TV 4K 2021 et la nouvelle télécommande Siri pour découvrir tous les secrets matériels qu’ils contiennent.

Esthétiquement, l’Apple TV 4K 2021 est très similaire aux modèles précédents et pour cela il n’a pas été difficile de le démonter, car iFixit connaissait déjà la procédure. Un petit levier suffit pour ouvrir la plaque inférieure, puis utiliser un tournevis Torx pour extraire le grand ventilateur, la carte mère, le dissipateur thermique et l’alimentation.

À l’intérieur de la nouvelle Apple TV 4K, vous pouvez voir le processeur A12 Bionic, qui est le même que celui de l’iPhone XR et l’iPhone XS et est également l’une des innovations les plus importantes de ce modèle. iFixit a également constaté que le boîtier mat est en fait transparent à la lumière infrarouge, ce qui signifie que vous n’avez pas à pointer précisément la télécommande vers l’Apple TV pour émettre des commandes.

À l’inverse, la nouvelle télécommande Siri n’a pas été si facile à démonter. Elle est fabriquée avec des boutons en aluminium et en caoutchouc, dispose d’un microphone pour Siri, d’un émetteur IR, d’un connecteur Lightning pour le chargement et utilise la technologie Bluetooth 5.0. Pour terminer le démontage, iFixit a d’abord essayé de retirer les différentes vis, mais la télécommande ne s’est pas ouverte. Ensuite, les experts ont décidé de retirer les boutons et c’est à ce moment-là qu’ils ont découvert des vis supplémentaires. Heureusement, la batterie de 1,52 Wh n’est que légèrement collée, il n’a donc pas fallu beaucoup de force pour la retirer.

Le score final de réparabilité de la nouvelle Apple TV 4K est de 8 sur 10. La télécommande Siri n’a pas été évaluée, mais elle n’aurait certainement pas reçu une note supérieure à 2.