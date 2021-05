Selon DigiTimes, Apple devrait dépasser Samsung en tant que plus gros acheteur d’écrans AMOLED pour smartphones d’ici la fin de l’année.

Apple a adopté les écrans AMOLED pour toute la gamme iPhone 12 et devrait continuer à le faire avec l’iPhone 13. La sortie de la nouvelle gamme poussera l’adoption des écrans AMOLED dans 80% des iPhone. Le rapport cite des chiffres de la cabinet de recherche Omdia, selon laquelle Apple devrait acheter 169 millions d’écrans iPhone cette année, contre 114,5 millions l’année dernière. Samsung Display devrait rester le plus grand fournisseur de panneaux AMOLED pour iPhone en 2021, avec environ 110 millions de pièces, contre 50 millions et neuf millions de BOE (LG Display).

Pour faire une comparaison avec son concurrent direct Samsung, ce dernier devrait acheter 157 millions d’unités contre 152,3 millions l’an dernier.

Outre les écrans AMOLED de la gamme ‌iPhone 13‌, les modèles haut de gamme « Pro » et « Pro Max » devraient intégrer la technologie LTPO. Les panneaux LTPO aident non seulement à réduire la consommation d’énergie de l’écran, ce qui pourrait activer des fonctionnalités telles que l’affichage permanent, mais permettent également l’utilisation d’un taux de rafraîchissement plus élevé.

Depuis un certain temps, on parle d’une technologie ProMotion à 120 Hz pour l’iPhone, mais jusqu’à présent, elle n’est jamais arrivée. Apple aurait été sur le point d’adopter la technologie LTPO dès l’année dernière, mais a ensuite décidé de se concentrer sur l’introduction de la connectivité 5G. L’iPhone 13 pourrait en effet marquer l’arrivée d’un taux de rafraîchissement de 120Hz. Ce serait une vrai bonne nouvelle depuis le temps qu’on l’attend.