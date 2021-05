Le site MySmartPrice vient de partager les premières images de ce qui pourraient être les futurs Beats Studio Buds d’Apple.

Après les découvertes dans les mises à jour de tvOS 14.6 et iOS 14.6, ainsi que le design révélé par le site Web de la FCC, voilà que MySmartPrice passe à l’offensive en dévoilant le probable design final des Beats Studio Buds.

« Les prochains Beats Studio ont un design intra-auriculaire. Il est assez similaire au Samsung Galaxy Buds Pro qui a été lancé plus tôt cette année. »

Le site explique avoir reçu ces images de sources inconnues, elles sont donc à prendre en tant que telles, bien que ces écouteurs ressemblent beaucoup au design révélé par la FCC et les mises à jour de tvOS 14.6 et iOS 14.6.

MySmartPrice affirme également que le boîtier de charge est quasiment identique à celui des AirPods Pro, aussi avec un indicateur de charge, à la différence que l’on retrouve le logo Beats à l’avant.

Néanmoins, MySmartPrice tient a préciser que le design pourrait être différent sur le produit final. D’ajouter que ces écouteurs pourraient même être les AirPods Pro de seconde génération. Cela fait écho aux précédentes rumeurs qui annonçaient de nouveaux AirPods 2 avec un design plus arrondi et plus compact, avec un possible abandon de la tige.

Concrètement, il est encore trop tôt pour parler à l’affirmative, notamment concernant sur un lancement imminent. Nous verrons dans les prochaines semaines si ces écouteurs seront officiellement lancés.