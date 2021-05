Le procès entre Epic Games et Apple s’est terminé hier, après trois semaines de discussions, de témoignages et d’interrogatoires.

Comme l’a expliqué Protocol, à la fin du procès, la juge Rogers a cherché à aller au cœur du différend et à déterminer les remèdes les plus appropriés.

La juge a laissé entendre qu’elle pourrait être enclin à faire des compromis avec une décision qui verrait Apple obligé d’autoriser des applications comme Fortnite à diriger les utilisateurs vers des achats sur un site Web plutôt que dans des applications, car cette procédure est actuellement interdite par les règles de l’App Store. Dans ce scénario, Apple devrait assouplir ses restrictions sur les achats intégrés, mais le reste de l’écosystème iOS resterait intact et fonctionnerait normalement sans aucune obligation d’autoriser les magasins d’applications ou les systèmes de paiement alternatifs.

Les avocats d’Apple ont répondu que les règles anti-direction de l’App Store étaient destinées à améliorer l’efficacité des transactions, mais le témoignage de Cook a sapé cet argument. « Cook a admis qu’il s’agissait d’une méthode pour obtenir une compensation pour la propriété intellectuelle », a déclaré le juge Rogers.

Les avocats d’Epic ont fait valoir qu’iOS devrait être ouvert aux magasins d’applications concurrents. Apple pourrait toujours offrir la sécurité et la confidentialité de l’App Store actuel, mais avec les magasins d’applications tiers, les clients auraient beaucoup plus de choix. L’argument final d’Epic a indiqué que le Mac était un exemple de ce à quoi devrait ressembler iOS. Apple a répondu que le choix des consommateurs existe déjà parce que les gens peuvent choisir Android et que les changements qu’Epic Games veut mettre en œuvre ruineraient l’iPhone en le rendant moins sécurisé avec des applications impossibles à gérer ou à modérer : « Epic veut qu’Apple laisse tomber ses gants et met vous-même au centre de l’arène et prenez ce qui vient sans aucune défense significative ».

La juge Rogers n’a pas été particulièrement convaincu par l’argument d’Epic car cela signifierait un changement radical pour l’App Store. De plus, Epic Games n’a pas réussi à prouver des cas antitrust similaires dans lesquels une demande aussi extrême a été accordée par un tribunal. En outre, l’un des points que le juge a mentionnés à plusieurs reprises hier est que les clients ont la possibilité de choisir l’écosystème à utiliser, en se référant à Android sur iOS. Il a également noté qu’Epic, cependant, a probablement des « arrière-pensées » dans ce cas : « Epic est là parce que si la demande est accordée, elle gagnera beaucoup plus d’argent. Mais ils ne le font certainement pas par gentillesse ou pour aider d’autres développeurs ».

À la fin du procès, la juge Rogers a déclaré que son verdict prendrait un certain temps, mais n’a pas fourni de date précise. Cela peut prendre plusieurs semaines avant que nous entendions à nouveau parler du procès Epic Games‌ contre Apple, et il est très probable que toute décision fera l’objet d’un appel, de sorte que le procès pourrait durer des mois à venir.