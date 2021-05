iFixit a démonté le nouvel iMac M1 24 pouces tout juste lancé par Apple. Plus précisément, iFixit a choisi le modèle iMac‌ de milieu de gamme violet avec un processeur à 8 cœurs, un GPU à 8 cœurs et 8 Go de RAM.

Il est à noter que l’intérieur de ce modèle sera différent de l’intérieur du modèle de base avec un GPU à 7 cœurs, car les deux machines ont des systèmes de refroidissement différents. Ce dernier‌ a un seul ventilateur de refroidissement et un dissipateur de chaleur, tandis que les modèles GPU 8 cœurs de milieu et haut de gamme ont deux ventilateurs et un caloduc ainsi que les différents dissipateurs.

Le démontage commence par une radiographie détaillée de l’iMac, ce qui nous permet de jeter un œil aux composants internes sans avoir à ouvrir la machine. À l’intérieur, il y a deux plaques métalliques principales et un passthrough RF pour le matériel de l’antenne près du logo Apple.

L’iMac‌ est scellé avec ce que iFixit appelle « l’adhésif classique que nous avons vu sur les iMac du passé », qui n’est pas aussi opaque et difficile à décoller que l’adhésif qu’Apple utilise pour des produits comme l’iPad.

Étant donné que l’avant du ‌iMac‌ est une seule pièce de verre, il n’y a pas de façade séparée qui bloque l’accès à l’intérieur comme dans les modèles précédents. La partie inférieure, dite « menton », abrite la carte mère et deux ventilateurs. Un caloduc en cuivre et deux dissipateurs de chaleur courts absorbent la chaleur du ‌M1‌.

iFixit a détaillé les composants de la carte mère, notamment la mémoire SK Hynix, le stockage flash Kioxia NAND et un SoC ‌M1‌ conçu par Apple, un module Bluetooth / WiFi et un circuit intégré de gestion de l’alimentation.

Il y a aussi un « bouton mystère » avec trois LED, qui, selon iFixit, sera révélé plus tard. iFixit prévoit également de partager les détails du nouveau capteur Touch ID du Magic Keyboard dans les prochains jours.