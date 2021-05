Depuis novembre, l’application Apple TV est officiellement disponible sur PlayStation et Xbox, et avec la dernière mise à jour, le support Dolby Vision arrive enfin.

Nous vous rappelons que pour profiter de la technologie Dolby Vision, vous aurez également besoin d’un téléviseur compatible. Une fois la mise à jour terminée, vous devrez accéder au panneau des paramètres de votre Xbox et activer le Dolby Vision. Pour le moment, tous les contenus ne sont pas officiellement pris en charge, vous pourrez les reconnaître grâce à l’autocollant Dolby Vision apposé sur le contenu spécifique.

Nous vous rappelons que le Dolby Vision est une technologie capable d’améliorer le contenu visuel, offrant plus de données que le HDR (désormais normalisé au HDR10). De plus en plus de téléviseurs ont commencé à adopter ce nouveau format, capable de garantir l’utilisation de contenus multimédias avec des couleurs et des images de plus en plus naturelles et fidèles.

Il ne vous reste donc plus qu’à vérifier si votre téléviseur prend en charge cette technologie…