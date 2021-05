La possibilité de démarrer macOS à partir d’un lecteur externe sur un Apple Silicon Mac pourrait être supprimée dans les mois à venir, du moins selon les développeurs d’outils de sauvegarde.

Pour certains utilisateurs, la possibilité de créer un lecteur de démarrage pour leur Mac offre un degré de sécurité supplémentaire au cas où le lecteur principal du Mac tombe en panne ou rencontre un problème. C’est une technique de sauvegarde qui permet de restaurer et d’exécuter le Mac très rapidement, mais l’option peut ne pas être disponible à l’avenir, du moins sur les Mac Apple Silicon.

Mike Bombich, le fondateur de Bombich Software et du logiciel Carbon Copy Cloner, a écrit que cette fonctionnalité pourrait bientôt être supprimée d’Apple.

Le premier problème est survenu avec Big Sur, car Apple a fait en sorte que macOS réside sur un « volume système signé cryptographiquement », qui ne peut être copié que par Apple Software Restore. Bien que la CCC ait de l’expérience avec l’ASR, l’outil s’est avéré imparfait, car il fonctionnait d’une manière « unidimensionnelle ».

Le deuxième problème est Apple Fabric, un système de stockage qui utilise des clés de chiffrement basées sur des fichiers. Cependant, ASR n’a pas fonctionné pendant des mois jusqu’à la sortie de macOS 11.3, mais même dans ce cas, des panic kernel se sont produites lors du clonage dans la mémoire interne d’origine.

En décembre, Bombich a parlé à Apple de la fiabilité d’ASR et a été informé que la société s’efforçait de résoudre le problème. Au cours des discussions, les ingénieurs d’Apple ont également déclaré que la copie de fichiers système macOS « ne serait plus prise en charge à l’avenir ». De plus, d’après les documents partagés par Apple, il semble que les Mac Apple Silicon ne puissent en aucun cas être démarrés si la mémoire interne est cassée, il serait donc impossible de démarrer macOS à partir d’un lecteur de démarrage externe.

Bombich conseille aux utilisateurs d’apporter des modifications aux plans de récupération Mac.