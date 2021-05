C’est désormais officiel, Apple vient de confirmer que la WWDC 2021 se tiendra bel t bien du 7 au 11 juin prochain. La conférence débutera donc 19 heures (heure française).

Au cours de la keynote, Apple lèvera le voile sur iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8, ainsi que tvOS 15, pour l’ensemble de ses appareils.

Bien que la conférence sera principalement dédiée à la partie logicielle, il n’et pas exclu que de nouveaux MacBook Pro dotée de la puce M1X puissent être présentés.

Bien évidemment, Apple organisera des sessions dédiées aux développeurs, afin de les accompagnées dans leurs projets plus efficacement possible grâce à l’aide de ingénieurs Apple. Il y aura au total plus de 200 ateliers qui leurs seront consacrés. Malheureusement, tout se fera en ligne pour des questions sanitaires.

Rendez-vous le 7 juin à 19h pour découvrir ensemble toutes les nouveautés.