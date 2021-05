Certains utilisateurs rencontrent des problèmes avec la nouvelle télécommande Apple TV Remote de l’Apple TV 4K (2021). Plus précisément, il semble que les gestes du trackpad ne soient pas toujours efficaces.

La nouvelle Apple TV Remote utilise un trackpad circulaire, ainsi qu’un nouveau geste qui transforme le trackpad en une grande molette de défilement. En effectuant un mouvement circulaire autour du bord du trackpad, les utilisateurs peuvent faire défiler d’avant en arrière. Cependant, plusieurs utilisateurs de Twitter et Reddit se plaignent de l’inefficacité de ce geste.

Anyone else having weird scrolling behavior with the new #AppleTV4K and Siri Remote? When I try to scroll on the new clickwheel it keeps scrolling back and forth. Happens on several apps like #DisneyPlus and #Netflix apps. Did you also see this during your review @Andrew_OSU ? pic.twitter.com/VfIOzQNuOP

— David Kurz (@kurze_info) May 23, 2021