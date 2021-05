Molly Hager a rejoint le casting de la prochaine série Apple TV+ « Five Days at Memorial » en se concentrant sur l’ouragan Katrina.

Selon Deadline, Molly Hager, connue pour « Happyish » et « 5 Days Out », jouera Virginia Rider, un agent spécial de la Louisiana Medicaid Fraud Control Unit. Hager rejoint le casting qui comprend déjà Vera Farmiga, Cherry Jones, Adepero Oduye, Cornelius Smith Jr. et Julie Ann Emery.

« Five Days at Memorial » raconte les conséquences de l’ouragan Katrina du point de vue du Memorial Hospital de la Nouvelle-Orléans. La nouvelle série d’Apple, basée sur le livre de non-fiction acclamé de l’auteure lauréate du prix Pulitzer Sheri Fink, racontera les cinq premiers jours dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans après que l’ouragan Katrina ait frappé la ville en août 2005, en se concentrant sur l’histoire de Caregivers épuisés et forcés de prendre des décisions de vie ou de mort au milieu des inondations, de la chaleur intense et du manque d’électricité.