Après avoir confirmé que le HomePod et le HomePod mini prendront en charge l’audio Lossless sur Apple Music avec une future mise à jour, la société a fourni plus de détails sur ce format et sa compatibilité avec l’Apple TV et l’AirPods Max.

Le document indique que l’Apple TV 4K ne prend actuellement pas en charge l’Hi-Res Lossless (24 bits à 192 kHz), mais reproduit simplement le niveau standard Lossless allant de 16 bits à 44,1 kHz à 24 bits à 48 kHz. L’utilisation par Apple du mot « actuellement » laisse la porte ouverte à une future mise à jour logicielle avec support Hi-Res Lossless pour l’appareil, mais il n’y a aucune confirmation dans le document comme ce fut le cas pour le HomePod et le HomePod mini.

Deuxièmement, le document indique qu’Apple Music « ne sera pas complètement sans perte » lors de la lecture câblée via AirPods Max :

« Le câble audio Lightning vers 3,5 mm a été conçu pour permettre à l’AirPods Max de se connecter à des sources analogiques pour les films et la musique. L’AirPods Max peut être connecté à des appareils qui lisent des enregistrements Lossless et Hi-Res Lossless avec une qualité sonore exceptionnelle. Cependant, étant donné la conversion analogique-numérique du câble, la lecture ne sera pas complètement sans perte. »

L’audio Lossless fait référence à une forme de compression qui préserve toutes les données d’origine, ce qui peut conduire à une meilleure expérience d’écoute, bien que dans quelle mesure cela dépend de nombreux facteurs (y compris ceux liés à votre audition). Le document d’assistance d’Apple reconnaît que la différence entre l’audio Apple Music standard et l’audio sans perte sera « pratiquement impossible à distinguer ».

Rappelons que l’audio Lossless sera disponible en juin pour tous les abonnés Apple Music sans frais supplémentaires sur les appareils équipés d’iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 et tvOS 14.6 ou version ultérieure, dans un premier temps sur 20 millions de chansons puis sur l’ensemble du catalogue de la plateforme plus tard.