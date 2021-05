Snapchat a annoncé une nouvelle application de montage vidéo pour iOS appelée Story Studio, conçue pour offrir aux utilisateurs un outil de montage vidéo vertical.

Story Studio aura toutes les fonctionnalités que les gens ont déjà l’habitude de voir sur Snapchat, comme les filtres AR. L’éditeur vidéo comportera également une page avec du contenu tendance sur Snapchat pour que les gens puissent s’inspirer et créer ensuite.

Story Studio aura comme principales caractéristiques des coupes, des légendes et des niveaux précis au cadre pour l’édition de vidéos. De plus, l’application extraira les données de Snapchat et de sa nouvelle fonctionnalité Spotlight pour aider les gens à comprendre comment et quoi faire.

Avec Story Studio, Snapchat propose à ses utilisateurs une approche différente de TikTok et Instagram, car ils proposent tous deux un éditeur vidéo intégré à l’application. Bien que ce ne soit pas la même chose, cette nouvelle application ressemble beaucoup à Apple Clips, qui a récemment été mise à jour avec de nouvelles interactions AR qui tirent parti du scanner LiDAR.

L’application sortira d’ici la fin de l’année.

Pendant ce temps, Snapchat a également annoncé la quatrième génération de Spectacles, les lunettes AR qui offrent désormais un double affichage de guide d’ondes 3D et un champ de vision diagonal de 26,3 degrés, 2000 nits de luminosité et des intégrations d’objectifs AR améliorées. Ces lunettes, qui ressemblent désormais esthétiquement à des lunettes de télévision 3D, pèsent 134 grammes, disposent de deux caméras RVB, de quatre microphones intégrés et d’une latence mouvement-photon de 15 millisecondes.

Entièrement intégré à Lens Studio, les Spectacles permettent aux créateurs de créer et d’interagir avec leurs objectifs en temps réel, en s’appuyant sur le vaste écosystème AR de Snap. Contrairement aux modèles précédents, Snap ne vendra pas ces lunettes au public, mais les fournira directement aux meilleurs créateurs d’effets AR utilisant la plateforme.