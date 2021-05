Les deux premiers épisodes de la deuxième saison de Trying sont disponibles dès aujourd’hui sur Apple TV+.

La sitcom avec des épisodes de 30 minutes suit un couple britannique qui veut un enfant, mais c’est la seule chose qu’ils ne peuvent pas avoir. Ils décident alors de recourir à l’adoption, entre amis dysfonctionnels, familles dingues et vies chaotiques. Apple a renouvelé la série pour une troisième saison.

Les deux protagonistes sont Nikki (Esther Smith) et Jason (Rafe Spall). Les deux premiers épisodes de la deuxième saison sont désormais disponibles sur TV+.

Nikki has been trying to prepare for adoption. But does anyone ever really feel like a grown up? #Trying Season 2 launches May 21 on Apple TV+ pic.twitter.com/S1UaXBc9en

— Apple TV (@AppleTV) April 24, 2021