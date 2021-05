»Certains employés d’Apple ont envoyé une lettre interne demandant à Tim Cook de faire une déclaration en faveur du peuple palestinien.

La lettre, signée par près de 1 000 employés membres de l’Association musulmane d’Apple, demande à l’entreprise de reconnaître publiquement que « des millions de Palestiniens souffrent de l’occupation illégale ». La décision d’envoyer cette lettre à Tim Cook fait suite à la campagne de bombardements militaires israéliens à Gaza, qui a entraîné le meurtre de plus de 200 personnes, dont au moins 60 enfants. Hier, le gouvernement israélien a approuvé le cessez-le-feu.

Des membres de l’Association musulmane d’Apple ont déclaré avoir rédigé la note après que la société n’ait publié aucune déclaration condamnant la violence contre les Palestiniens.

« Nous sommes frustrés et déçus parce que, encore une fois, beaucoup de ceux qui occupent des positions de pouvoir et d’influence … choisissent soit de garder le silence, soit de faire des déclarations inefficaces et neutres avec des expressions telles que « des deux côtés » et « à propos de la situation palestinienne ». »

Selon certains employés, Apple n’a historiquement jamais été enclin à offrir sa solidarité aux causes musulmanes, même si Tim Cook a critiqué publiquement à plusieurs reprises Donald Trump pour ses politiques qui allaient précisément à l’encontre du peuple musulman. Pour le moment, la direction n’a pas encore répondu à la lettre interne.