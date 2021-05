Ventes record pour l’iPhone 12 au Japon, où la diffusion des smartphones 5G augmente mois après mois.

MM Research Institute a souligné que, d’avril 2020 à mars 2021, les expéditions de smartphones au Japon ont augmenté de 16,9% par an pour atteindre un total de 32,7 millions. Ce chiffre bat le précédent record de 32,5 millions atteint en 2017. L’iPhone 12 est la gamme préférée des utilisateurs japonais, une augmentation considérable par rapport aux smartphones Apple vendus un an plus tôt.

Apple occupe donc la première place, suivi de Sharp, Samsung, Fujitsu et Sony. Cette tendance devrait se poursuivre, avec de nouvelles livraisons records également attendues au second semestre 2021. Entre autres, les utilisateurs japonais sont très intéressés par la nouvelle couleur violette de l’iPhone 12.