Avec l’arrivée des services xCloud de Microsoft et de GeForce Now de Nvidia, le jeu par navigateur Web sur iPhone commence à prendre de l’ampleur. Pour tirer le meilleur parti de ces services, Opera ouvre la version bêta de son navigateur de jeu Opera GX Mobile.

Opera GX est maintenant disponible en version bêta et regorge déjà de fonctionnalités intéressantes telles que les retours haptiques, les skins personnalisés, les nouvelles / offres de jeux et plus encore.

« Opera Limited, l’un des principaux développeurs de navigateurs au monde et une marque leader pour les consommateurs Internet, a annoncé le lancement d’Opera GX Mobile, le premier navigateur mobile au monde conçu spécifiquement pour les joueurs.

Opera GX Mobile s’appuie sur la croissance rapide de 190% d’une année sur l’autre d’Opera GX, le navigateur de bureau d’Opera utilisé par plus de neuf millions de joueurs. Ensemble, ils forment l’écosystème parfait de navigateurs de jeu. »

Opera GX offre également de nombreuses fonctionnalités empruntées à son navigateur iOS standard, comme Flow, qui synchronise le bureau et le mobile, mais présente également le nouveau « GX Corner » pour les actualités et les offres de jeux et plus encore.

« GX Corner: un espace unique sur l’écran d’accueil de GX Mobile avec les dernières nouvelles du jeu, des offres et un calendrier indiquant les dates de sortie des jeux. Opera GX Mobile propose également un design unique inspiré du jeu avec un ensemble de quatre thèmes de couleurs différents. »

Pour le moment, Opera n’a pas partagé de détails sur l’utilisation de son nouveau navigateur de jeu avec certains des services de jeu Web les plus populaires tels que xCloud et GeForce Now, mais il sera vraisemblablement optimisé pour eux.

Opera GX est désormais disponible en version bêta pour iOS, alors que la sortie publique est attendue dans les prochaines semaines.