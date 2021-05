Qualcomm a annoncé avoir mis à jour son modem Snapdragon X65 5G avec une meilleure efficacité énergétique et une prise en charge plus large des technologies mmWave.

Le modem Snapdragon X65 5G prend désormais en charge une bande passante porteuse plus large de 200 MHz dans le spectre mmWave et en mode autonome (SA), tandis que les nouvelles technologies d’économie d’énergie PowerSave 2.0 permettent une plus longue durée de vie de la batterie. Ces améliorations sont possibles car le Snapdragon X65 possède une architecture logicielle évolutive, qui permet des améliorations au fil du temps.

Introduit en février, le Snapdragon X65 est le premier système de modem et d’antenne 10 Gigabit 5G pour smartphones permettant des débits de données théoriques allant jusqu’à 10 gigabits par seconde. Apple utilisera probablement le Snapdragon X65 dans les iPhone 2022, dans le cadre de l’accord de fourniture de chipsets signé avec Qualcomm. L’iPhone 13 devrait plutôt intégrer le Snapdragon X60 qui, tout comme le modèle X65, vous permet d’agréger simultanément les données des bandes mmWave et sub-6GHz pour obtenir une combinaison optimale de couverture haut débit et de faible latence, afin d’offrir un meilleur expérience aux utilisateurs d’iPhone.

Le Snapdragon X65 sera peut-être le dernier modem Qualcomm utilisé dans les iPhone, car Apple travaille sur ses propres modems internes qui pourraient être prêts en 2023.