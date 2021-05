La plateforme sociale très populaire, TikTok, s’enrichit désormais de quelques nouveaux outils destinés à lutter contre l’intimidation.

Petits mais grands pas pour un Web plus sûr et plus durable. De nouveaux outils pour lutter contre la cyber-intimidation arrivent sur TikTok, l’application la plus téléchargée de 2020.

Tous les utilisateurs qui se sentent menacés ou offensés par les commentaires des autres pourront supprimer les commentaires indésirables (d’un seul coup) ou les signaler à l’application pour violation des directives des réseaux sociaux.

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, maintenez simplement votre doigt sur l’un des commentaires pour pouvoir les sélectionner et les supprimer. Le nombre maximum de commentaires à supprimer à la fois est de 100, ce qui représente une avancée significative par rapport à la suppression unique des commentaires.

La fonctionnalité en question n’est pas encore arrivée en France mais il ne s’agit que de quelques semaines avant qu’elle n’arrive. En fait, cette nouveauté est déjà disponible en Grande-Bretagne, en Corée du Sud, en Espagne, aux Émirats arabes unis, au Vietnam et en Thaïlande et sera bientôt déployée dans le monde entier.

Mais en plus de cette nouveauté, TikTok a également récemment introduit un nouveau mode de filtrage des commentaires afin que les créateurs puissent décider quels commentaires afficher sous leurs vidéos.

Enfin, pour les utilisateurs mineurs (13 à 17 ans), la plateforme active des restrictions sur certaines fonctionnalités telles que « Duet », les commentaires et les messages privés.

TikTok est disponible gratuitement sur l’App Store.