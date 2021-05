Selon une nouvelle étude, les personnes souffrant de problèmes auditifs mineurs peuvent utiliser la fonctionnalité d’amplification du son des AirPods plutôt que des appareils auditifs, qui, dans la plupart des cas, ne sont pas esthétiquement agréables à l’œil.

Apple ne fait pas la promotion de la gamme AirPods en tant que produit de santé, mais lorsqu’il est associé à Apple Health, un utilisateur peut créer un profil audio pour l’amélioration de l’audition. Essentiellement, les AirPods Pro peuvent être exploités comme une première étape abordable pour quiconque a besoin d’une aide auditive.

Le cabinet de recherche Auditory Insight a pris les données des études d’Apple sur la santé auditive pour déterminer si et quand les AirPods peuvent remplacer les appareils auditifs. Selon Auditory Insight, les utilisateurs peuvent compter sur la fonction d’amplification des AirPods Pro, associée à l’annulation active du bruit (ANC) et au mode Transparence, pour améliorer l’audition et la santé tout au long de la journée.

Évidemment, les AirPods Pro ne peuvent pas remplacer les aides auditives traditionnelles, en particulier pour les utilisateurs souffrant d’une perte auditive sévère, mais ils peuvent fournir les premiers soins en cas de perte auditive initiale. Selon l’étude, si un utilisateur souffrant d’une perte auditive légère se rend compte que les AirPods Pro peuvent amplifier son audition et la protéger dans une certaine mesure avec l’ANC, il acceptera peut-être davantage une aide auditive à l’avenir. De plus, les AirPods Pro ont une autonomie de batterie de seulement 4,5 heures, ce qui limite la durée pendant laquelle un utilisateur peut les utiliser pendant la journée.

L’étude d’Apple Research a vu des milliers de participants enregistrer leurs données d’audition et répondre à quelques questions. Les données de l’étude ont montré que 25% des participants subissent une exposition quotidienne moyenne au bruit ambiant au-dessus de la limite recommandée par l’Organisation mondiale de la santé. Les utilisateurs d’Apple Watch ont fourni encore plus de données grâce à la surveillance du bruit ambiant et à la notification des bruits extrêmes. Ces données et les données de volume des écouteurs sont stockées dans Apple Health et peuvent fournir à l’utilisateur des informations sur l’évolution de la santé auditive au fil du temps.

Le mode Transparence permet à l’utilisateur de coupler des AirPods Pro avec un audiogramme pour créer un profil auditif unique. Ce profil permet aux AirPods Pro d’amplifier certains bruits qui seraient autrement inaudibles pour les personnes malentendantes.

Auditory Insight suggère que, grâce aux données de santé collectées par Apple, l’entreprise pourrait faire de grandes choses à l’avenir, même pour les utilisateurs souffrant de problèmes auditifs graves.